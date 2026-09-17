Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

Colpiti soprattutto Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia

La mattina del 28 agosto 2026 una cella temporalesca particolarmente intensa si era spostata dall'arco giurassiano attraverso l'Altopiano fino alla Svizzera orientale, colpendo soprattutto Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia. Localmente sono caduti chicchi di grandine fino a cinque centimetri di diametro, accompagnati da forti raffiche di vento. Diverse persone erano rimaste ferite da alberi abbattuti e dalla grandine; una donna nel canton Soletta aveva riportato ferite gravi.

Secondo la SVV, la stima di quasi un miliardo di franchi rappresenta circa il doppio dei danni registrati in occasione dell'ultimo grande evento di grandine, avvenuto nell'agosto del 2023 in Ticino.