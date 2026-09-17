Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
È il bilancio dell'impetuosa tempesta che il 28 agosto ha colpito i cantoni di Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia
È il bilancio dell'impetuosa tempesta che il 28 agosto ha colpito i cantoni di Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia
BERNA - La violenta grandinata e la tempesta che a fine agosto hanno colpito l'Altopiano svizzero hanno causato danni assicurati privatamente per quasi un miliardo di franchi. È la stima dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (SVV), che precisa come nel calcolo non siano compresi i danni agli edifici coperti dalle assicurazioni cantonali.
Oltre l'80% dei danni assicurati riguarda i veicoli a motore colpiti dalla grandine. Secondo quanto comunicato giovedì dalla SVV, sarebbero oltre 100'000 i mezzi danneggiati. Circa un ulteriore 10% del totale è riconducibile a danni da eventi naturali coperti dal relativo Pool svizzero, mentre la parte restante interessa altri rami assicurativi, tra cui l'interruzione d'esercizio e altre coperture complementari.
Nella maggior parte dei cantoni gli edifici sono assicurati presso istituti cantonali in regime di monopolio, mentre soltanto in sette cantoni la copertura è affidata a compagnie private. Poiché la maggioranza dei cantoni interessati dalla grandinata dispone di un istituto monopolistico, i relativi danni agli edifici vengono conteggiati separatamente.
Colpiti soprattutto Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia
La mattina del 28 agosto 2026 una cella temporalesca particolarmente intensa si era spostata dall'arco giurassiano attraverso l'Altopiano fino alla Svizzera orientale, colpendo soprattutto Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia. Localmente sono caduti chicchi di grandine fino a cinque centimetri di diametro, accompagnati da forti raffiche di vento. Diverse persone erano rimaste ferite da alberi abbattuti e dalla grandine; una donna nel canton Soletta aveva riportato ferite gravi.
Secondo la SVV, la stima di quasi un miliardo di franchi rappresenta circa il doppio dei danni registrati in occasione dell'ultimo grande evento di grandine, avvenuto nell'agosto del 2023 in Ticino.