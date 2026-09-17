Strani furti nella notte: dal tavolo incatenato al cartello stradale

L'episodio è stato denunciato alla polizia la sera stessa. «Siamo riusciti a localizzare il segnale stradale in Multergasse», ha dichiarato un portavoce della polizia di San Gallo. Il cartello era stato quindi spostato soltanto di poche centinaia di metri.

A San Gallo sparisce di tutto: dal tavolo al fusto di birra

Tuttavia, il cartello stradale non è l'unico oggetto sparito di recente. Il fine settimana precedente è toccato a un tavolo da esterno del ristorante La Verità. «Da quando sono qui, ovvero da nove anni, non mi era mai successo prima», ha raccontato la proprietaria Astrid Kuhn.