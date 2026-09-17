Strani furti nella notte: dal tavolo incatenato al cartello stradale
Si moltiplicano le insolite sparizioni: alcuni oggetti sono stati ritrovati poco distante, mentre del tavolo di un ristorante non c'è ancora traccia.
Si moltiplicano le insolite sparizioni: alcuni oggetti sono stati ritrovati poco distante, mentre del tavolo di un ristorante non c'è ancora traccia.
SAN GALLO - Non è più la Svizzera di una volta: ormai, a quanto pare, per far sparire qualcosa basta lasciarlo per strada. È quanto accaduto di recente, e ripetutamente a San Gallo, dove, approfittando delle strade deserte durante la notte, sono scomparsi diversi oggetti. Tra questi, un cartello, un barile e persino il tavolo di un ristorante. I primi due sono stati ritrovati, mentre del tavolo non c'è ancora traccia.
A testimoniarlo c'è anche un video girato da un giornalista, nel quale si vedono tre ragazzi portare via un cartello stradale in modo tutt'altro che discreto. «Avevo appena finito il mio turno di notte quando ho visto i ragazzi», ha raccontato. «Penso fossero studenti, visto che l'Università di San Gallo ha appena riaperto».
L'episodio è stato denunciato alla polizia la sera stessa. «Siamo riusciti a localizzare il segnale stradale in Multergasse», ha dichiarato un portavoce della polizia di San Gallo. Il cartello era stato quindi spostato soltanto di poche centinaia di metri.
A San Gallo sparisce di tutto: dal tavolo al fusto di birra
Tuttavia, il cartello stradale non è l'unico oggetto sparito di recente. Il fine settimana precedente è toccato a un tavolo da esterno del ristorante La Verità. «Da quando sono qui, ovvero da nove anni, non mi era mai successo prima», ha raccontato la proprietaria Astrid Kuhn.
Un furto tutt'altro che semplice, considerando che il tavolo era assicurato con una catena. Come i ladri siano riusciti a portarlo via resta quindi un mistero per la proprietaria, che ora chiede che le venga restituito. «In questo momento, sto perdendo il guadagno di un tavolo da sei persone».
E non è finita qui. Un fusto di birra è scomparso vicino all'ingresso del pub Gallus, ma in questo caso la storia ha avuto un lieto fine: come ha riferito Kuhn, l'oggetto è stato successivamente ritrovato in una strada vicina.
Ultimamente a San Gallo sono stati rubati anche croissant e salsicce promozionali. Ma, a quanto pare, le strane sparizioni non conoscono confini: anche nel Canton Grigioni qualcuno è riuscito a portar via persino un gelato pubblicitario di 80 kg.