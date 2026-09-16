SECO: se ne va la segretaria di Stato Helene Budliger Artieda
Le dimissioni scatteranno il 31 marzo 2027
BERNA - Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha annunciato che la segretaria di Stato Helene Budliger Artieda lascerà la guida della SECO il 31 marzo 2027, dopo quasi cinque anni di mandato. Una commissione selezionerà il suo successore.
Durante il suo incarico, Budliger Artieda ha concluso accordi di libero scambio con India, Thailandia, Malaysia, Kosovo, Mercosur, Vietnam, Regno Unito e Cina.
Ha avuto un ruolo chiave nei negoziati con gli Stati Uniti, contribuendo a una dichiarazione d’intenti e a fissare un tetto del 15% sui dazi. Tra i risultati anche la soluzione nei negoziati Svizzera-UE (Bilaterali III) e sugli aiuti di Stato.
Budliger Artieda è stata ambasciatrice in Sudafrica e Thailandia e ha guidato la Direzione delle risorse dal 2008 al 2015. Parmelin ha espresso rammarico per la sua decisione e ha ringraziato Budliger Artieda per il contributo dato al Paese.