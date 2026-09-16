SECO: se ne va la segretaria di Stato Helene Budliger Artieda

Ha avuto un ruolo chiave nei negoziati con gli Stati Uniti, contribuendo a una dichiarazione d’intenti e a fissare un tetto del 15% sui dazi. Tra i risultati anche la soluzione nei negoziati Svizzera-UE (Bilaterali III) e sugli aiuti di Stato.

Budliger Artieda è stata ambasciatrice in Sudafrica e Thailandia e ha guidato la Direzione delle risorse dal 2008 al 2015. Parmelin ha espresso rammarico per la sua decisione e ha ringraziato Budliger Artieda per il contributo dato al Paese.