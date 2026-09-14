Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
Una 62enne residente in provincia di Como risulta dispersa da domenica mattina sulla montagna al confine tra Arogno e l'Alta Valle d'Intelvi.
SIGHIGNOLA - Una domenica mattina alla ricerca di funghi nella zona della Sighignola, sul confine italo-svizzero tra l'Alta Valle Intelvi e Arogno, insieme al marito. Poi, all'improvviso, la scomparsa nel nulla. Da domenica mattina non si hanno più notizie di Maria Amparo Zanon Gonzalez, 62 anni spagnola, residente a Solbiate (Como). Al momento della scomparsa la donna indossava un pile bianco e pantaloni neri. I familiari temono che possa aver avuto un malore, essere caduta o aver perso conoscenza e chiedono di condividere il più possibile l'appello.
A lanciare l'allarme è stato il marito, di 65 anni, che si trovava a un centinaio di metri dalla moglie. Quando si è voltato, non l'ha più vista. I due si trovavano precisamente nella zona attorno alla baita "Nido dell'Alpe".
L'uomo ha segnalato la scomparsa alle 9.04. Da quel momento è scattata una vasta operazione di ricerca che vede impegnati circa quindici tecnici della Stazione Lario-Occidentale e Ceresio del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco italiani con l'unità Saf, l'elicottero “Drago” dei vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile della Comunità montana. Le indagini sono coordinate dai carabinieri della Stazione di Alta Valle Intelvi, sotto l'egida della Compagnia di Menaggio.
La zona del Meriggio, un'area boschiva situata alle pendici del Sighignola, presenta un primo tratto di bosco pulito e dunque facilmente percorribile, ma a poca distanza si trovano notevoli salti di roccia, già teatro in passato di cadute, anche con esito letale.
Secondo le poche informazioni filtrate, il marito avrebbe avuto nel proprio zainetto entrambi i cellulari, compreso quello della moglie.
L'appello dei familiari sui social
I familiari hanno subito diffuso la fotografia della donna e lanciato un appello rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili.