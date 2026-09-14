Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

SIGHIGNOLA - Una domenica mattina alla ricerca di funghi nella zona della Sighignola, sul confine italo-svizzero tra l'Alta Valle Intelvi e Arogno, insieme al marito. Poi, all'improvviso, la scomparsa nel nulla. Da domenica mattina non si hanno più notizie di Maria Amparo Zanon Gonzalez, 62 anni spagnola, residente a Solbiate (Como). Al momento della scomparsa la donna indossava un pile bianco e pantaloni neri. I familiari temono che possa aver avuto un malore, essere caduta o aver perso conoscenza e chiedono di condividere il più possibile l'appello.