Il record di Sportissima numero 20
Grande affluenza, grazie al sole, in tutte le località che hanno ospitato gli eventi. Oltre 2000 i volontari
Grande affluenza, grazie al sole, in tutte le località che hanno ospitato gli eventi. Oltre 2000 i volontari
BELLINZONA - Sportissima ha festeggiato il suo ventesimo anniversario confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per la promozione dell’attività fisica e della socialità in Ticino. L’edizione 2026, coordinata dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) con la collaborazione degli organizzatori locali, ha coinvolto numerose località: Basso Ceresio, Bellinzona, Biasca, Chiasso, Lugano, Mendrisio, Tenero-Contra e, per la prima volta, il Malcantone.
Complice una giornata di sole, l’evento ha registrato una grande affluenza di persone di tutte le età. Oltre 2.000 volontarie e volontari di società e federazioni sportive hanno contribuito al successo della manifestazione che, come sottolineato dal DECS, ha raggiunto pienamente il suo obiettivo: stimolare l’interesse per il movimento e favorire la salute e la convivialità.
La Consigliera di Stato e Direttrice del DECS, Marina Carobbio Guscetti, ha ricordato la nascita di Sportissima nel 2005. «Fu concepita, sin dagli esordi, come evento gratuito e non competitivo, destinato a tutta la popolazione del Cantone Ticino. L’obiettivo era di sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza del movimento quale fattore di salute, benessere, sviluppo e cura delle relazioni sociali, di solidarietà ma anche di rispetto nei confronti dell’altro e del fair-play».
Carobbio Guscetti ha aggiunto: «Come Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport vogliamo creare le condizioni perché lo sport sia un’opportunità concreta per ogni cittadina e cittadino. Nel Programma di legislatura 2023-2027 il Consiglio di Stato ha ribadito la volontà di promuovere uno stile di vita attivo e di favorire la pratica sportiva per tutte e tutti. Promuovere lo sport significa creare le condizioni affinché sempre più persone possano avvicinarsi all’attività fisica e mantenerla nel corso della vita». È stata poi ribadita l'importanza dei volontari: «Tutto questo non sarebbe possibile senza chi lo sport lo fa vivere ogni giorno nelle nostre comunità». Lo stesso vale per le varie istituzioni coinvolte: «Contribuiscono a creare le condizioni perché lo sport possa essere praticato e vissuto da tutti. È un impegno che passa dalla collaborazione e che trova in giornate come questa una delle sue espressioni più concrete. Alle numerose persone e ai molti enti che contribuiscono all’organizzazione e allo svolgimento di Sportissima vanno i nostri più sentiti ringraziamenti».
L’edizione 2026 ha segnato un nuovo record: oltre 260 postazioni tra società e federazioni sportive hanno permesso di scoprire gratuitamente più di 130 discipline, dall’acqua fitness al padel, dal curling alla pallamano, dal parkour alla ginnastica over 60. La giornata è stata arricchita da momenti ricreativi e di socializzazione, come la caccia al tesoro ad Agno, i voli vincolati in mongolfiera a Riva San Vitale, giochi per bambini ed esibizioni in diverse località.
Il DECS ha già dato appuntamento a cittadine e cittadini per la 21esima edizione di Sportissima, in programma il 12 settembre 2027.