Il record di Sportissima numero 20

La Consigliera di Stato e Direttrice del DECS, Marina Carobbio Guscetti, ha ricordato la nascita di Sportissima nel 2005. «Fu concepita, sin dagli esordi, come evento gratuito e non competitivo, destinato a tutta la popolazione del Cantone Ticino. L’obiettivo era di sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza del movimento quale fattore di salute, benessere, sviluppo e cura delle relazioni sociali, di solidarietà ma anche di rispetto nei confronti dell’altro e del fair-play».

Carobbio Guscetti ha aggiunto: «Come Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport vogliamo creare le condizioni perché lo sport sia un’opportunità concreta per ogni cittadina e cittadino. Nel Programma di legislatura 2023-2027 il Consiglio di Stato ha ribadito la volontà di promuovere uno stile di vita attivo e di favorire la pratica sportiva per tutte e tutti. Promuovere lo sport significa creare le condizioni affinché sempre più persone possano avvicinarsi all’attività fisica e mantenerla nel corso della vita». È stata poi ribadita l'importanza dei volontari: «Tutto questo non sarebbe possibile senza chi lo sport lo fa vivere ogni giorno nelle nostre comunità». Lo stesso vale per le varie istituzioni coinvolte: «Contribuiscono a creare le condizioni perché lo sport possa essere praticato e vissuto da tutti. È un impegno che passa dalla collaborazione e che trova in giornate come questa una delle sue espressioni più concrete. Alle numerose persone e ai molti enti che contribuiscono all’organizzazione e allo svolgimento di Sportissima vanno i nostri più sentiti ringraziamenti».