Scontro frontale sulla strada del Maloja: due feriti
In ospedale sono finiti un 63enne italiano e una 29enne svizzera
In ospedale sono finiti un 63enne italiano e una 29enne svizzera
BREGAGLIA - Due persone sono rimaste ferite in seguito a uno scontro frontale avvenuto domenica mattina sulla strada cantonale a Maloja, frazione del comune di Bregaglia (GR).
L’incidente si è verificato intorno alle 8.30, quando un uomo italiano di 63 anni, alla guida della sua auto in direzione di Sils im Engadin, si è scontrato frontalmente con una vettura proveniente dalla direzione opposta, condotta da una donna svizzera di 29 anni.
Lo scontro è avvenuto all’altezza della località di Splüga, sulla corsia di marcia della donna svizzera. Sul posto sono intervenute due squadre del servizio di soccorso dell’Alta Engadina, che hanno prestato le prime cure ai due feriti e li hanno trasportati all’ospedale di Samedan.
A seguito dell’incidente, la strada è stata inizialmente chiusa al traffico. Successivamente, la Polizia cantonale dei Grigioni ha regolato la circolazione a senso alternato fino alle 11.30, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità retiche.