Scontro frontale sulla strada del Maloja: due feriti

Lo scontro è avvenuto all’altezza della località di Splüga, sulla corsia di marcia della donna svizzera. Sul posto sono intervenute due squadre del servizio di soccorso dell’Alta Engadina, che hanno prestato le prime cure ai due feriti e li hanno trasportati all’ospedale di Samedan.

A seguito dell’incidente, la strada è stata inizialmente chiusa al traffico. Successivamente, la Polizia cantonale dei Grigioni ha regolato la circolazione a senso alternato fino alle 11.30, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità retiche.