«Le Constellation», documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Nel primo comunicato, il Comune aveva spiegato che, sulla base delle informazioni pubblicate dalla stampa, il Consiglio comunale e il Servizio Risorse umane avevano convocato il dipendente mercoledì 9 settembre 2026 per ascoltare la sua versione dei fatti. Al termine del colloquio erano state decise la sospensione con effetto immediato e l'apertura di un'indagine interna.