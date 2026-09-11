Fate attenzione, il Sashimi potrebbe essere scaduto

Non si può escludere un pericolo per la salute in caso di consumo del prodotto dopo l’11 settembre 2026. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare il prodotto interessato dopo tale data. Migros ha immediatamente ritirato dalla vendita il prodotto in questione e ha avviato un richiamo.