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Fate attenzione, il Sashimi potrebbe essere scaduto

Avvertimento al pubblico dell'USAV: «La data sull'imballaggio è sbagliata». Migros ha immediatamente ritirato dalla vendita il prodotto
Fate attenzione, il Sashimi potrebbe essere scaduto
USAV
Fonte USAV
elaborata da Redazione
Fate attenzione, il Sashimi potrebbe essere scaduto
Avvertimento al pubblico dell'USAV: «La data sull'imballaggio è sbagliata». Migros ha immediatamente ritirato dalla vendita il prodotto

BERNA - Sull’imballaggio del filetto di salmone Sashimi Sélection di Migros è stata indicata una data di scadenza errata, ovvero il 19 settembre 2026. La data di scadenza corretta è l’11 settembre 2026. Lo comunica l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Non si può escludere un pericolo per la salute in caso di consumo del prodotto dopo l’11 settembre 2026. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare il prodotto interessato dopo tale data. Migros ha immediatamente ritirato dalla vendita il prodotto in questione e ha avviato un richiamo.

USAV

Qual è il pericolo rappresentato dal prodotto?

La data di scadenza («da consumare entro») si applica agli alimenti facilmente deperibili, come il pesce crudo. Una volta trascorsa tale data, per motivi di sicurezza il prodotto non può più essere venduto né consumato.

Qual è il prodotto interessato?

Prodotto, marchio: Filetto di salmone Sashimi Migros Sélection ASC 140g

Numero d’articolo: 2514.341.120.00

Data di scadenza: 19.09.2026

Punti vendita: filiali Migros in tutta la Svizzera

Cosa devono fare i consumatori?

L’USAV raccomanda di non consumare dopo l’11 settembre 2026 il prodotto in questione, recante sull’imballaggio la data di scadenza del 19 settembre 2026.

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