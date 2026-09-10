BASILEA CITTÀ
L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
Un guasto tecnico ha fermato il velivolo sulla pista 15 dell'Aeroporto di Basilea-Mulhouse.
20Minuten - foto lettore
Fonte Ats
L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
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L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
Un guasto tecnico ha fermato il velivolo sulla pista 15 dell'Aeroporto di Basilea-Mulhouse.
L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
Un guasto tecnico ha fermato il velivolo sulla pista 15 dell'Aeroporto di Basilea-Mulhouse.
BASILEA - Un Boeing 737 ha bloccato nel tardo pomeriggio di oggi la pista 15 dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse (EuroAirport).
Il velivolo non è riuscito a decollare a causa di un guasto tecnico, come ha confermato a Keystone-ATS una portavoce dello scalo.
L'aeroporto ha comunicato sul proprio portale che al momento si registrano cancellazioni e ritardi dei voli per «motivi operativi». I passeggeri sono invitati a contattare la propria compagnia aerea per eventuali domande.
L'incidente era stato inizialmente riportato dai siti web di «Blick» e «20 Minuten».
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