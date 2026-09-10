Cresce il divario tra ricchi e poveri. Colpa (anche) dei premi delle casse malati

Situazione finanziaria stabile, ma con forti disparità

Nel complesso, la situazione finanziaria della popolazione svizzera appare stabile rispetto al 2025, ma dietro questa apparente stabilità si celano profonde differenze. Circa un quarto degli adulti valuta la propria situazione finanziaria come peggiorata rispetto all’anno precedente. La percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito, mentre scende al 18% tra quelle con redditi superiori a 8’000 franchi.

Kuhn sottolinea che la crescita economica non ha ridotto il divario tra ricchi e poveri, anzi lo ha accentuato. «La soluzione ideale sarebbe che tutte le persone disponessero delle informazioni finanziarie pertinenti e potessero utilizzarle per ottenere riduzioni dei premi e scegliere prodotti più convenienti», afferma l’esperto.