Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Cresce il divario tra ricchi e poveri. Colpa (anche) dei premi delle casse malati

L'aumento dei premi dell'assicurazione sanitaria colpisce soprattutto le famiglie a basso reddito, accentuando le disparità economiche.
Cresce il divario tra ricchi e poveri. Colpa (anche) dei premi delle casse malati
TIPress
di Cronaca Ticino
Cresce il divario tra ricchi e poveri. Colpa (anche) dei premi delle casse malati
L'aumento dei premi dell'assicurazione sanitaria colpisce soprattutto le famiglie a basso reddito, accentuando le disparità economiche.

La Svizzera è sempre più divisa dal punto di vista finanziario, almeno stando a un recente sondaggio rappresentativo condotto da Comparis. Se circa tre quarti della popolazione adulta dichiara infatti di avere risorse economiche sufficienti, le famiglie a basso reddito affrontano una pressione crescente, soprattutto a causa dell’aumento dei premi delle casse malati.

SVIZZERA
Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Secondo l’indagine, quattro famiglie su dieci con un reddito familiare lordo fino a 4’000 franchi si trovano in una situazione finanziaria peggiore rispetto all’anno precedente. In particolare, quasi la metà di queste famiglie fatica, almeno temporaneamente, a pagare i premi dell’assicurazione sanitaria. Michael Kuhn, esperto di finanze presso Comparis, suggerisce che una possibile soluzione sarebbe l’introduzione automatica di una riduzione dei premi per tutti gli aventi diritto, semplificando anche l’accesso alle informazioni finanziarie e alle possibilità di confronto tra offerte.

Situazione finanziaria stabile, ma con forti disparità
Nel complesso, la situazione finanziaria della popolazione svizzera appare stabile rispetto al 2025, ma dietro questa apparente stabilità si celano profonde differenze. Circa un quarto degli adulti valuta la propria situazione finanziaria come peggiorata rispetto all’anno precedente. La percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito, mentre scende al 18% tra quelle con redditi superiori a 8’000 franchi.

Kuhn sottolinea che la crescita economica non ha ridotto il divario tra ricchi e poveri, anzi lo ha accentuato. «La soluzione ideale sarebbe che tutte le persone disponessero delle informazioni finanziarie pertinenti e potessero utilizzarle per ottenere riduzioni dei premi e scegliere prodotti più convenienti», afferma l’esperto.

Potere d’acquisto e capacità di risparmio in calo tra i meno abbienti
Il sondaggio evidenzia che sei persone su dieci con redditi bassi hanno visto diminuire il proprio potere d’acquisto rispetto all’anno precedente. Al contrario, più della metà delle famiglie benestanti mantiene lo stesso livello di consumi. Solo un terzo delle famiglie con redditi superiori a 8’000 franchi ha dovuto ridurre le spese.

Le difficoltà si riflettono anche nella capacità di risparmio: un terzo degli intervistati a basso reddito dichiara di non avere mai o quasi mai denaro sufficiente per mettere da parte qualcosa. Tra le famiglie più agiate, invece, due terzi riescono a risparmiare e quasi la metà investe parte dei propri fondi. Tra i redditi bassi, solo il 7% riesce a investire.

Secondo Kuhn, questa tendenza rischia di trasformare la Svizzera in una società sempre più polarizzata. L’esperto invita a rafforzare l’educazione finanziaria fin dall’età scolare e a garantire un accesso facilitato alle informazioni, soprattutto per chi ha un livello di istruzione e un reddito più basso. Un’analisi di Comparis del maggio 2026 mostra che solo la metà delle famiglie con redditi fino a 4’000 franchi utilizza servizi di confronto per risparmiare sugli acquisti, contro oltre il 75% delle famiglie più abbienti.

I premi delle casse malati sotto accusa
L’aumento dei premi delle casse malati è indicato dal 58% delle persone in difficoltà come la causa principale del peggioramento della propria situazione finanziaria. Tra le famiglie a basso reddito, solo poco più di un terzo ha inserito il pagamento dei premi nel proprio budget e oltre un quarto fatica ripetutamente a trovare i fondi necessari, nonostante quasi due terzi beneficino di una riduzione individuale dei premi. In tutte le fasce di reddito, due terzi degli intervistati dichiarano di riuscire a pagare i premi senza problemi.

Kuhn sottolinea che la riduzione dei premi raggiunge molte famiglie a basso reddito, ma non tutte, e invita a colmare questo divario.

Prospettive per il 2031: giovani fiduciosi, i meno abbienti restano pessimisti
Guardando al futuro, il sondaggio mostra che i giovani tra i 18 e i 35 anni sono particolarmente ottimisti: oltre il 70% si aspetta una situazione finanziaria migliore tra cinque anni. Nel complesso, un terzo degli intervistati prevede una situazione simile a quella attuale. Tuttavia, tra le persone a basso reddito, quasi il 40% teme un peggioramento, mentre tra i più ricchi la percentuale scende al 15%.

Consigli pratici per risparmiare sui costi sanitari

    • Cambiare cassa malati a metà anno: chi ha una franchigia di 300 franchi può cambiare assicurazione entro la fine di giugno, con effetto dal 1° luglio, senza modificare franchigia e modello assicurativo.
    • Sostituire farmaci originali con generici: scegliere farmaci generici può ridurre la quota parte dal 40% al 10%. È consigliabile chiedere informazioni al medico e al farmacista.
    • Ottenere un secondo parere: prima di un intervento chirurgico, è possibile richiedere un secondo parere, spesso a carico della cassa malati.
    • Cambiare assicurazione complementare: di norma, è possibile cambiare assicurazione a fine anno, rispettando i termini di disdetta. È importante attendere la conferma di accettazione della nuova compagnia prima di disdire la vecchia polizza.

Metodologia
Il sondaggio è stato condotto a luglio 2026 dall’istituto Innofact su incarico di comparis.ch, coinvolgendo 1’040 persone in tutte le regioni della Svizzera. Il campione è rappresentativo della popolazione adulta svizzera per età, sesso e regione di residenza.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
casse malaticonfronto assicurazionidisparità economicheeducazione finanziariafamiglie a basso redditopremi assicurativirisparmiosondaggio comparisSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
22 ore

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
18 ore

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
2 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
1 gior
67
168

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
2 gior
19
57

Ancora più grosso. E gara sia

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
1 gior
22
72

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
16 ore
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
68

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
19 ore

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
3 gior
26
42

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
18 ore
3
11

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
20 ore

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
2 gior
8
80

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
91

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
1 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
2 ore
10
50

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
94

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
20 ore
51
84

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
1 gior
19
51

Pestoni: un triste capolinea?

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
7 ore
35
68

«Mastini e sentinelle per salvarci»

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
2 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
1 gior
6
67

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
1 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
3 gior
29
47

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 gior
41
195

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5
54

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
1 gior
53
46

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
1 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
64

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
3 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
7 ore
21
96

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
7 ore
1
17

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
121
228

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
1 gior
35
47

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
1 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
2 gior
28
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
2 gior
7
63

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
2
23

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
22 ore
12
28

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
2 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
1 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
3 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
2 gior
26
147

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Una notte da quasi 12mila fulmini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
12

Una notte da quasi 12mila fulmini

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
10

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
2 gior
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
1 gior
1
10

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Archiviata l'indagine canonica su un sacerdote diocesano
LIVE
GRIGIONI
2 ore
2
2

Archiviata l'indagine canonica su un sacerdote diocesano

Dazi USA: grande potenziale di rimborso per le aziende svizzere
LIVE
GUERRA COMMERCIALE
2 ore
4
3

Dazi USA: grande potenziale di rimborso per le aziende svizzere

Una strategia cantonale contro la criminalità organizzata
LIVE
GRIGIONI
4 ore
2
2

Una strategia cantonale contro la criminalità organizzata

«L'11 settembre ha accelerato la trasformazione della neutralità svizzera»
LIVE
SVIZZERA
4 ore
7
13

«L'11 settembre ha accelerato la trasformazione della neutralità svizzera»

Ogni anno 219 tonnellate microplastiche nel suolo svizzero
LIVE
SVIZZERA
4 ore
7

Ogni anno 219 tonnellate microplastiche nel suolo svizzero

Ogni giorno, minacce e insulti sui social: «Cancellarli e basta ormai non è più sufficiente»
LIVE
SVIZZERA
5 ore
34

Ogni giorno, minacce e insulti sui social: «Cancellarli e basta ormai non è più sufficiente»

Galaxus si espande: nuovo centro a Bülach
LIVE
ZURIGO
5 ore
4

Galaxus si espande: nuovo centro a Bülach

Fine SonntagsBlick, centinaia posti a rischio tra gli addetti consegne
LIVE
SVIZZERA
6 ore
6

Fine SonntagsBlick, centinaia posti a rischio tra gli addetti consegne

Chiesta una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto degli F-35
LIVE
SVIZZERA
6 ore
5
34

Chiesta una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto degli F-35

Gli svizzeri dubitano della politica e vogliono più cooperazione
LIVE
SVIZZERA
7 ore
7
40

Gli svizzeri dubitano della politica e vogliono più cooperazione