Chiesta una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto degli F-35

Già nel 2022, in un libro il 68enne aveva messo in discussione la versione fornita dalla Confederazione, secondo cui per i caccia sarebbe stato concordato un prezzo fisso. Aveva analizzato documenti e leggi statunitensi relativi alla vendita di armi. Da ciò era emerso, a suo avviso, che gli Stati Uniti, in operazioni di questo tipo, fornissero solo prezzi indicativi.

L'ex consigliere nazionale muove inoltre accuse nei confronti dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse). Ci sarebbero indizi che la valutazione sia stata orientata a favore dell'F-35. Tuttavia, Fridez ha affermato di non disporre di prove inequivocabili al riguardo. Una CIP dovrebbe quindi riesaminare l'appalto.