Galaxus si espande: nuovo centro a Bülach
La nuova sede si aggiunge al magazzino centrale di Wohlen (AG), che con i suoi 120'000 metri quadrati resta il polo principale
ZURIGO - Galaxus si espande ancora: il colosso elvetico del commercio online ha inaugurato un nuovo magazzino di 9000 metri quadrati a Bülach, nei pressi di Zurigo. Operativo dal primo settembre, servirà ad ampliare la capacità dedicata ad articoli di uso quotidiano come batterie, capsule di caffè, latte d'avena, pannolini e cartucce per stampanti, prodotti ordinati centinaia di volte al giorno.
La nuova sede si aggiunge al magazzino centrale di Wohlen (AG), che con i suoi 120'000 metri quadrati resta il polo principale, spiega in un comunicato odierno la società controllata da Migros. Bülach funge da centro specializzato e gestirà circa un decimo del volume degli ordini attualmente trattato a Wohlen.
Concretamente, se un cliente ordina esclusivamente uno dei prodotti ad alta frequenza il pacco viene spedito direttamente da Bülach; se invece nel carrello figurano più articoli, Galaxus raggruppa la spedizione a Wohlen per evitare invii multipli. A Bülach viene effettuato anche il cosiddetto cross-docking: la merce ricevuta dal fornitore dopo l'ordine arriva nel nuovo magazzino e viene imballata nonché rispedita lo stesso giorno, senza stoccaggio intermedio.
Inizialmente nella nuova struttura lavorano circa 30 persone, soprattutto per lo smistamento in cross-docking, ma dall'inizio del 2027 il centro sarà a pieno regime con circa 150 dipendenti. La gestione è affidata al partner logistico esterno Fiege, scelto per la rapidità con cui ha allestito il magazzino. Per i clienti non cambia nulla: i pacchi restano a marchio Galaxus e non indicano da quale centro provenga la spedizione.