Galaxus si espande: nuovo centro a Bülach

Concretamente, se un cliente ordina esclusivamente uno dei prodotti ad alta frequenza il pacco viene spedito direttamente da Bülach; se invece nel carrello figurano più articoli, Galaxus raggruppa la spedizione a Wohlen per evitare invii multipli. A Bülach viene effettuato anche il cosiddetto cross-docking: la merce ricevuta dal fornitore dopo l'ordine arriva nel nuovo magazzino e viene imballata nonché rispedita lo stesso giorno, senza stoccaggio intermedio.

Inizialmente nella nuova struttura lavorano circa 30 persone, soprattutto per lo smistamento in cross-docking, ma dall'inizio del 2027 il centro sarà a pieno regime con circa 150 dipendenti. La gestione è affidata al partner logistico esterno Fiege, scelto per la rapidità con cui ha allestito il magazzino. Per i clienti non cambia nulla: i pacchi restano a marchio Galaxus e non indicano da quale centro provenga la spedizione.