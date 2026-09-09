Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

L'incendio

L'allarme è scattato poco dopo le 9.30, quando alla Centrale comune d'allarme (CECAL) è stata segnalata la presenza di un incendio sviluppatosi all'interno della centrale. Spetterà all'inchiesta stabilire l'origine dell'esplosione avvenuta nell'edificio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i militi dei Corpi pompieri di Biasca, dell'Alta Leventina e di Bellinzona, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area. Presenti anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega.