CADENAZZO
Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
L'incidente è avvenuto sul piazzale della stazione di Cadenazzo.
Deposit (simbolica)
Fonte Polizia cantonale ticinese
Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
L'incidente è avvenuto sul piazzale della stazione di Cadenazzo.
CADENAZZO - Grave incidente oggi poco dopo le 17 a Cadenazzo, sul piazzale della stazione ferroviaria. Stando a una prima ricostruzione, un 30enne cittadino serbo residente nel Bellinzonese circolava alla guida di un monopattino elettrico quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rovinato al suolo.
In base a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il conducente in ambulanza all'ospedale.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!