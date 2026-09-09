Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

In base a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il conducente in ambulanza all'ospedale.