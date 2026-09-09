QUINTO
Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
La polizia conferma l'infortunio sul lavoro. «Cause e dinamica oggetto d’accertamenti»
Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
Rescue Media
Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
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Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
La polizia conferma l'infortunio sul lavoro. «Cause e dinamica oggetto d’accertamenti»
Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
La polizia conferma l'infortunio sul lavoro. «Cause e dinamica oggetto d’accertamenti»
QUINTO - Un'esplosione, seguita da un crollo. E la Polizia cantonale che conferma come nella mattinata odierna, poco dopo le 9.30, si sia verificato un «grave infortunio sul lavoro» presso la centrale idroelettrica del Ritom, a Piotta, a seguito di «un evento che ha interessato una parte della struttura».
Incidente che ha «purtroppo causato il ferimento grave di due persone», ci viene spiegato.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca e dell’Alta Leventina, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega.
Le cause e l’esatta dinamica di quanto avvenuto sono attualmente oggetto di accertamenti.
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