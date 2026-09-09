HIV, sifilide, gonorrea e clamidia: test gratuiti a settembre
Zonaprotetta promuove prevenzione e informazione con screening anonimi e incontri pubblici durante il mese della salute sessuale.
LUGANO - Anche quest'anno il mese di settembre è dedicato al World Sexual and Reproductive Health Month, il Mese mondiale della salute sessuale e riproduttiva promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che si celebra dal 1° al 30 settembre. L'iniziativa punta a riportare al centro dell'attenzione pubblica la salute sessuale e riproduttiva come componente essenziale della salute, della dignità e del benessere delle persone lungo tutto l'arco della vita — dall'accesso a informazioni corrette alla possibilità di prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili, fino alla costruzione di relazioni basate sul consenso.
In questo contesto, anche Zonaprotetta aderisce alla ricorrenza con un calendario di iniziative dedicate all'informazione, alla prevenzione e al dialogo sul territorio.
Per tutto il mese di settembre, Zonaprotetta lancerà una campagna sui propri canali social affrontando diversi temi legati alla salute sessuale: dal consenso al piacere, dalla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) alla salute sessuale delle persone LGBTQIA+. L'obiettivo dichiarato è promuovere una maggiore consapevolezza e una vera e propria cultura della prevenzione, spesso ancora ostacolata da tabù e disinformazione.
Test gratuiti e anonimi in due appuntamenti
Nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 settembre, sarà possibile sottoporsi, su appuntamento, allo screening gratuito e anonimo per HIV, sifilide, gonorrea e clamidia presso la sede di Zonaprotetta. Un secondo appuntamento è fissato per mercoledì 16 settembre, dalle 17.00 alle 18.00, quando saranno disponibili, sempre su appuntamento, test rapidi gratuiti e anonimi per HIV e sifilide.
Un incontro pubblico su genere e salute sessuale
Il programma prevede anche momenti di incontro e confronto sul territorio, con la presenza di Zonaprotetta in alcuni locali pubblici per eventi informali dedicati alla salute sessuale, pensati come occasioni di dialogo aperto.
L'appuntamento clou sarà però il 30 settembre, dalle 18.00 alle 19.30, presso la sede di Zonaprotetta, con l'incontro formativo dal titolo "Genere e salute sessuale: in che modo il genere influenza la nostra salute sessuale?". A guidare la discussione sarà Isabel Londoño Aguilar, consulente in salute sessuale presso Zonaprotetta. L'evento è gratuito e sarà seguito da un aperitivo; i posti sono limitati e la prenotazione è richiesta scrivendo a info@zonaprotetta.ch.