HIV, sifilide, gonorrea e clamidia: test gratuiti a settembre

Per tutto il mese di settembre, Zonaprotetta lancerà una campagna sui propri canali social affrontando diversi temi legati alla salute sessuale: dal consenso al piacere, dalla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) alla salute sessuale delle persone LGBTQIA+. L'obiettivo dichiarato è promuovere una maggiore consapevolezza e una vera e propria cultura della prevenzione, spesso ancora ostacolata da tabù e disinformazione.

Test gratuiti e anonimi in due appuntamenti

Nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 settembre, sarà possibile sottoporsi, su appuntamento, allo screening gratuito e anonimo per HIV, sifilide, gonorrea e clamidia presso la sede di Zonaprotetta. Un secondo appuntamento è fissato per mercoledì 16 settembre, dalle 17.00 alle 18.00, quando saranno disponibili, sempre su appuntamento, test rapidi gratuiti e anonimi per HIV e sifilide.