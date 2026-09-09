Una giornata per dire grazie ai volontari

Il murale è stato volutamente lasciato incompiuto, così da consentire ai circa 70 volontari invitati all’evento di partecipare personalmente alla sua realizzazione. Tra una pennellata, un caffè e un cornetto, la mattinata è diventata anche un’occasione di incontro e conoscenza, favorendo il dialogo tra le diverse associazioni e la nascita di nuove sinergie.

L’iniziativa si è conclusa con la consegna, da parte dei municipali, di un attestato di riconoscimento per l’attività di volontariato svolta. A ciascun partecipante è stato inoltre offerto un omaggio contenente una spilla con lo stemma comunale e una raccolta di circa trenta buoni sconto messi a disposizione da diverse aziende di Vezia.