Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva chiesto sei anni e cinque mesi di carcere, la difesa una pena di 32 mesi, di cui dieci da scontare.

L'uomo era accusato di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica, truffa per mestiere, riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta falsità in documenti. Poiché a casa sua è stato sequestrato un coltello a serramanico vietato, l'uomo doveva rispondere anche di violazione della legge sulle armi.