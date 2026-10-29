Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS
Il giudice del Tribunale Penale Federale ha riconosciuto anche il coinvolgimento di complici e l'utilizzo di società di copertura per il riciclaggio.
Il giudice del Tribunale Penale Federale ha riconosciuto anche il coinvolgimento di complici e l'utilizzo di società di copertura per il riciclaggio.
BELLINZONA - Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ha condannato oggi un ex dipendente delle FFS a quattro anni e sette mesi di detenzione. L'uomo avrebbe sottratto nel corso degli anni all'ex regia federale circa 8,7 milioni di franchi.
Grazie a un sistema di società di copertura e con l'aiuto di quattro complici, il 54enne si sarebbe arricchito ricorrendo a fatture false relative a prestazioni fittizie.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva chiesto sei anni e cinque mesi di carcere, la difesa una pena di 32 mesi, di cui dieci da scontare.
L'uomo era accusato di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica, truffa per mestiere, riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta falsità in documenti. Poiché a casa sua è stato sequestrato un coltello a serramanico vietato, l'uomo doveva rispondere anche di violazione della legge sulle armi.
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