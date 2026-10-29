Passo del San Gottardo: aperto di giorno e chiuso di notte fino al 5 novembre

AIROLO - La strada del Passo del San Gottardo resterà aperta durante il giorno fino a giovedì 5 novembre 2026, ma con effetto immediato sarà chiusa ogni notte dalle 18 alle 8. Lo hanno deciso l’Ufficio federale delle strade (USTRA) e l’Ufficio per la gestione delle strade nazionali del Canton Uri (AfBN), alla luce delle condizioni meteorologiche attualmente favorevoli e stabili.