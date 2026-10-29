Abusi a scuola, la Lega chiede chiarezza: «Basta proteggere i "compagni" che sbagliano»

BELLINZONA - Quali segnalazioni sono arrivate alle autorità scolastiche e al DECS? Quando e come sono state trattate? E come vengono protetti da eventuali ritorsioni coloro che segnalano? Sono alcune delle domande che il gruppo parlamentare della Lega ha rivolto oggi al Consiglio di Stato con un'interrogazione, prima firmataria Raffaella Zucchetti, sul caso dell’ex docente del CSIA accusato di comportamenti sessisti e abuso d'autorità.