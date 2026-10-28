Colazioni letterarie, ora si parla di democrazia

Parsi analizza in particolare le ambizioni di Russia e Cina e il cambio di strategia degli Stati Uniti, ponendosi la domanda sul ruolo dell'Europa in uno scenario dove la forza sembra prevalere sulle regole. La riflessione si concentrerà sulla difesa della libertà e autonomia delle democrazie tramite cooperazione internazionale e capacità di reagire alle nuove minacce.

Sono in preparazione altri due incontri tra febbraio e marzo, di cui verranno comunicati successivamente ospiti e temi.