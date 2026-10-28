Non nascondiamoci nel buio

In occasione della Giornata della luce, il 5 novembre PRO VELO Ticino sarà presente dalle 17 alle 18.30 in due località: a Locarno, in via Bernardino Luini, tra la Rotonda e il Palacinema, e a Lugano, nei pressi della Piazzetta della Posta, nella zona della fontana.

L’obiettivo è sensibilizzare i ciclisti sull’importanza di essere visibili. Durante gli appuntamenti saranno distribuiti faretti, gadget rifrangenti e materiale informativo.