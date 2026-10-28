Non nascondiamoci nel buio
Le raccomandazioni di Pro Velo Ticino: «In bici rendiamoci ben visibili»
BELLINZONA - Non nascondersi nel buio, ma rendersi ben visibili. È l’invito rivolto da PRO VELO Ticino ai ciclisti per ridurre il rischio di essere investiti all’imbrunire o nelle ore notturne.
Per segnalare la propria presenza ed essere visti anche da lontano, l’associazione raccomanda di utilizzare luci e indumenti chiari. Tra le soluzioni indicate ci sono i faretti a batteria o ricaricabili, che funzionano anche quando la bicicletta è ferma, i caschi con luce integrata e gli abiti dai colori sgargianti o dotati di materiale rifrangente.
In occasione della Giornata della luce, il 5 novembre PRO VELO Ticino sarà presente dalle 17 alle 18.30 in due località: a Locarno, in via Bernardino Luini, tra la Rotonda e il Palacinema, e a Lugano, nei pressi della Piazzetta della Posta, nella zona della fontana.
L’obiettivo è sensibilizzare i ciclisti sull’importanza di essere visibili. Durante gli appuntamenti saranno distribuiti faretti, gadget rifrangenti e materiale informativo.