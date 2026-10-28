Manno e Gravesano insieme per festeggiare i diciottenni
Evento congiunto per rafforzare il senso di comunità tra i giovani e promuovere il dialogo con le istituzioni locali.
MANNO - I Municipi di Manno e Gravesano hanno riunito i neo-diciottenni dei due Comuni per la tradizionale serata dedicata al passaggio alla maggiore età. L'incontro si è tenuto venerdì 23 ottobre alla CMFG Arena di Sigirino.
Ragazze e ragazzi hanno partecipato alle attività proposte nella sala giochi, cimentandosi in prove di squadra. La serata è poi proseguita, alla presenza delle autorità municipali dei due Comuni, con una cena in piedi. I rappresentanti dei Municipi hanno rivolto ai giovani un saluto augurale e consegnato loro un omaggio simbolico.
La Banca Popolare di Sondrio (Suisse) ha contribuito al rinfresco. L'iniziativa, che rientra nella tradizione dei Comuni ticinesi, è stata organizzata congiuntamente per favorire l'incontro fra i giovani di Manno e Gravesano e il dialogo con le istituzioni comunali.
Nella fotografia figurano i diciottenni di Manno Nina Alvarez, Noemi Ceylan, Marco Ernst, Tommaso Grigore, Emma Schubiger e Nicola Zara, con il sindaco Giorgio Rossi, il vicesindaco Roberto Ferroni, i municipali Monica Maestri Crivelli, Marco Schertenleib e Michele Alvarez, i segretari Paolo Vezzoli e Maurizio Maccanelli e il responsabile dell'agenzia di Manno della BPS Suisse, Andrea Frank.
Per Gravesano sono presenti i diciottenni Nadine Barchi, Jade Gibson, Domenico Lentini, Gheorghi Machekin, Leandro Margottini, Kevin Mijulovic e David Mommo, con il sindaco Maurizio Anghileri, il vicesindaco Tiziano Cremona, i municipali Carlo Butti e Juri Rotta e la segretaria Cristina Vanossi.