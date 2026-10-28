Manno e Gravesano insieme per festeggiare i diciottenni

La Banca Popolare di Sondrio (Suisse) ha contribuito al rinfresco. L'iniziativa, che rientra nella tradizione dei Comuni ticinesi, è stata organizzata congiuntamente per favorire l'incontro fra i giovani di Manno e Gravesano e il dialogo con le istituzioni comunali.

Nella fotografia figurano i diciottenni di Manno Nina Alvarez, Noemi Ceylan, Marco Ernst, Tommaso Grigore, Emma Schubiger e Nicola Zara, con il sindaco Giorgio Rossi, il vicesindaco Roberto Ferroni, i municipali Monica Maestri Crivelli, Marco Schertenleib e Michele Alvarez, i segretari Paolo Vezzoli e Maurizio Maccanelli e il responsabile dell'agenzia di Manno della BPS Suisse, Andrea Frank.