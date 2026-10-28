Cerca e trova immobili
Segnalaci
CONFINE

Estradato per riciclaggio e legami mafiosi

Il 62enne italiano accusato risiedeva in Svizzera dal 2022. Ora è in carcere a Voghera in attesa degli sviluppi delle indagini.
Estradato per riciclaggio e legami mafiosi
Imago
Fonte red
elaborata da Redazione
Estradato per riciclaggio e legami mafiosi
Il 62enne italiano accusato risiedeva in Svizzera dal 2022. Ora è in carcere a Voghera in attesa degli sviluppi delle indagini.

CHIASSO / COMO - Un cittadino italiano di 62 anni, residente in Svizzera dal 2022, è stato estradato e arrestato il 26 ottobre dalla Polizia di Stato di Como. L’uomo è accusato di associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa, riciclaggio e autoriciclaggio.

Il 62enne è stato consegnato dalle autorità elvetiche al personale dell’Ufficio binazionale del Settore Polizia di frontiera di Como Ponte Chiasso. Dal 21 ottobre si trovava in detenzione in Svizzera unicamente ai fini dell’estradizione.

Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Voghera.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale quindi la presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arrestoestradizionepolizia di stato
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 gior

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
4 gior
12
84

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
2 gior
18
19

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
9 ore
49
209

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
5 ore

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
2 gior
54
71

Polizia tartassata dai coatti

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
121

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
1 gior
2
59

«Io che ho vissuto il buio»

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
65

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
2 gior
3
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
7 ore
8
50

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
1 gior
28
69

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
2 gior
119
219

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
2 gior
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
2 gior
16
16

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
40
80

Cosa sta per annunciare Migros?

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
1 gior
47
179

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
2 gior
23

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
1 gior
78
199

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
9 ore

Don Mino, 90 candeline e una confessione

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
2 gior
21
74

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
35

Ne basta poca per morire

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
21 ore
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
18 ore
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
1 gior
14
35

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
1 gior
17
62

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
21 ore
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
44

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
23 ore

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
3 ore

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
2 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
2 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
2 gior
36
109

L'incredibile rimonta di Lula

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
8 ore
13
12

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
1 gior
147
158

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
1 gior
5
19

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
17 ore
6
58

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
22 ore
15
35

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
9 ore
1
19

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato
LIVE
SVIZZERA
21 ore
3
50

Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
19

Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo

ULTIME NOTIZIE TICINO
Scuola e abusi insabbiati: «Serve uno sportello indipendente per denunciare»
LIVE
LUGANO
10 min

Scuola e abusi insabbiati: «Serve uno sportello indipendente per denunciare»

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
19 min

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

Dalle pistole ai taser: ecco quante volte la polizia ha dovuto usarli
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
38 min
1

Dalle pistole ai taser: ecco quante volte la polizia ha dovuto usarli

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
45 min

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Preventivo in rosso, ma il comune «resta solido»
LIVE
MENDRISIO
1 ora

Preventivo in rosso, ma il comune «resta solido»

Salari bassi e poche opportunità: anche l’OCST scende in piazza
LIVE
CANTONE
1 ora
5
9

Salari bassi e poche opportunità: anche l’OCST scende in piazza

Manno e Gravesano insieme per festeggiare i diciottenni
LIVE
MANNO
1 ora
3

Manno e Gravesano insieme per festeggiare i diciottenni

Nuovo CAS in Coaching e Relazione
LIVE
CANTONE
5 ore
9

Nuovo CAS in Coaching e Relazione

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
5 ore
39
26

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
6 ore

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata