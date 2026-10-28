CHIASSO
Parchimetri da svecchiare
A partire dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori di ammodernamenti dei sistemi di pagamento nei posteggi pubblici di Chiasso
Ti-Press (archivio)
Fonte red
Parchimetri da svecchiare
A partire dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori di ammodernamenti dei sistemi di pagamento nei posteggi pubblici di Chiasso
CHIASSO - La prossima settimana, a partire da lunedì 2 novembre, prenderanno il via a Chiasso i lavori di ammodernamento dei parchimetri nei posteggi pubblici.
In alcune zone del territorio comunale, i parchimetri più vetusti saranno progressivamente rimossi e sostituiti da un’apposita segnaletica che consentirà di effettuare il pagamento della sosta in modalità digitale tramite QR code. Tuttavia, precisa il Municipio in una nota, nelle zone interessate resteranno in funzione anche alcuni parchimetri che consentiranno di effettuare il pagamento in contanti.
Inoltre, contestualmente all'entrata in funzione dei nuovi sistemi di pagamento saranno pure aggiornate alcune tariffe.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO