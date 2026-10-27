Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
L'uomo era scomparso da alcuni giorni. I primi resti umani erano stati scoperti sabato sulle rive del Reno, nei pressi di Stein.
L'uomo era scomparso da alcuni giorni. I primi resti umani erano stati scoperti sabato sulle rive del Reno, nei pressi di Stein.
STEIN - È stato identificato il corpo smembrato ritrovato in diversi sacchi nel Reno, nei pressi di Stein, nel canton Argovia. Si tratta di un uomo originario del Burundi, scomparso da alcuni giorni da un centro di accoglienza per richiedenti asilo situato nelle vicinanze.
A comunicarlo martedì è stata la polizia cantonale di Argovia. Per ragioni legate alle indagini e al rispetto della vittima, la procura non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua identità.
Il ritrovamento durante le ricerche
I primi resti umani erano stati scoperti sabato sulle rive del Reno, nei pressi di Stein, al confine con la Germania. In un sacco era stata trovata una gamba umana.
Domenica mattina, tre richiedenti asilo originari del Burundi, tra cui un connazionale della vittima, stavano cercando l'amico scomparso lungo il fiume. Uno di loro ha notato un sacco sulla riva. Una volta recuperato, gli uomini hanno scoperto al suo interno una gamba umana.
Le successive ricerche hanno permesso agli investigatori di individuare altri sacchi contenenti resti umani nel fiume. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso e ricostruire quanto accaduto.
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