Wermuth si trasferisce a Lucerna ma non cambia "casa"
Il consigliere nazionale ─ e copresidente del Partito socialista ─ continuerà a rappresentare il canton Argovia sotto il Cupolone
LUCERNA - Il consigliere nazionale e copresidente del Partito socialista Cédric Wermuth si trasferirà l'anno prossimo dal Canton Argovia a Lucerna. Intende tuttavia mantenere il suo seggio di rappresentante argoviese e ricandidarsi per la sua rielezione nell'autunno del 2027.
Oggi Wermuth ha informato i delegati della sezione cantonale del PS dei suoi piani tramite una lettera. Nella missiva, di cui l'agenzia Keystone-ATS è in possesso, si legge che la prossima estate si trasferirà con la sua famiglia nella città di Lucerna. Stamane diversi media hanno riportato la notizia del trasferimento.
L'occasione di trasferirsi vicino alla famiglia e agli amici si è presentata all'inizio dell'autunno, ha scritto Wermuth. Ad aprile, quando il PS argoviese gli aveva consentito di candidarsi per una quinta legislatura al Consiglio nazionale nonostante superasse il limite ai mandati, non ne era ancora a conoscenza.
Il PS del canton Argovia rimane la sua casa politica, ha sottolineato. Il trasferimento non cambia nulla al riguardo. I membri del Consiglio nazionale rappresentano l'intero Paese. La Costituzione non prevede alcun obbligo di residenza nel cantone in cui si svolge l'elezione. Sono le autorità cantonali a definire i circondari elettorali per le elezioni del Consiglio nazionale. In definitiva, la decisione spetta agli elettori.
Wermuth ha spiegato la sua decisione, affermando di voler informare i delegati del PS argoviese prima che questi decidano, il 7 novembre, in merito alla lista per le elezioni federali dell'ottobre 2027. Attualmente il quarantenne vive a Zofingen (AG).
Non è la prima volta che un membro del Consiglio nazionale non risiede nel cantone in cui è stato eletto. Ad esempio, la consigliera nazionale dell'UDC dei Grigioni Magdalena Martullo-Blocher indica come luoghi di residenza Meilen (ZH) e Lenzerheide (GR).