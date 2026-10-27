Wermuth si trasferisce a Lucerna ma non cambia "casa"

L'occasione di trasferirsi vicino alla famiglia e agli amici si è presentata all'inizio dell'autunno, ha scritto Wermuth. Ad aprile, quando il PS argoviese gli aveva consentito di candidarsi per una quinta legislatura al Consiglio nazionale nonostante superasse il limite ai mandati, non ne era ancora a conoscenza.

Il PS del canton Argovia rimane la sua casa politica, ha sottolineato. Il trasferimento non cambia nulla al riguardo. I membri del Consiglio nazionale rappresentano l'intero Paese. La Costituzione non prevede alcun obbligo di residenza nel cantone in cui si svolge l'elezione. Sono le autorità cantonali a definire i circondari elettorali per le elezioni del Consiglio nazionale. In definitiva, la decisione spetta agli elettori.