Finti bancari convincono un 85enne a prelevare tutti i risparmi

La trappola e l'arresto

Grazie alla segnalazione della banca, la polizia comunale di Winterthur è intervenuta e ha affiancato l'anziano durante le successive telefonate con i truffatori. Questi ultimi sostenevano che tra le banconote prelevate ve ne fossero alcune false e che, per questo motivo, la polizia sarebbe passata a ritirare il contante.