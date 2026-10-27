Finti bancari convincono un 85enne a prelevare tutti i risparmi
Si fingono dipendenti di banca e convincono un anziano a ritirare tutti i suoi risparmi. La segnalazione di un'impiegata fa scattare l'intervento della polizia a Winterthur.
WINTERTHUR - Si sono spacciati per dipendenti di banca e hanno convinto un 85enne a prelevare tutti i suoi risparmi con il pretesto di proteggerli da una frode. Ma l'intervento della polizia ha permesso di sventare il raggiro e arrestare un 20enne incaricato di ritirare il denaro.
I fatti sono avvenuti lunedì 26 ottobre a Winterthur. Poco dopo le 14, un'impiegata di banca ha contattato la centrale operativa della polizia comunale, segnalando che un cliente aveva ricevuto una telefonata nella quale gli veniva chiesto di prelevare tutto il denaro depositato sul suo conto.
Secondo quanto riferito dalla polizia, i truffatori si erano presentati come dipendenti dell'istituto bancario, sostenendo di aver individuato alcune transazioni sospette. Avevano inoltre raccontato all'anziano che alcuni impiegati della banca vendevano a terzi i dati personali dei clienti.
Con il pretesto di mettere al sicuro i suoi risparmi, i malviventi avevano quindi convinto l'85enne svizzero a ritirare tutto il denaro, intimandogli di non parlarne con nessuno.
La trappola e l'arresto
Grazie alla segnalazione della banca, la polizia comunale di Winterthur è intervenuta e ha affiancato l'anziano durante le successive telefonate con i truffatori. Questi ultimi sostenevano che tra le banconote prelevate ve ne fossero alcune false e che, per questo motivo, la polizia sarebbe passata a ritirare il contante.
Subito dopo la consegna fraudolenta del denaro, i veri agenti hanno arrestato l'uomo incaricato del ritiro: si tratta di un 20enne originario del Ghana. Le indagini sono ora affidate alla polizia cantonale di Zurigo.
L'appello della polizia
La polizia comunale di Winterthur invita la popolazione a mettere in guardia familiari e conoscenti, in particolare le persone anziane, da questo tipo di truffe. Raccomanda inoltre di non comunicare mai dati personali a sconosciuti e, in caso di dubbio, di contattare immediatamente le forze dell'ordine.