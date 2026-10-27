IPG, nel 2025 ne hanno usufruito in 340mila
La principale voce di spesa è legata ai congedi per maternità e paternità
BERNA - Nel 2025, circa 340'400 persone hanno percepito un'indennità per perdita di guadagno (IPG): 210'900 per aver prestato servizio militare, nella protezione civile (PC) o nel servizio civile e 129'500 per maternità/paternità.
Circa 865 milioni di franchi sono stati versati per chi ha prestato servizio in grigioverde, nella PC o come civilista e 1,147 miliardi per le prestazioni quali genitori, stando a una statistica pubblicata oggi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Il congedo di maternità/paternità costituisce la principale voce di spesa. Nel 2025, del congedo maternità hanno usufruito il 93% delle madri aventi diritto, mentre di quello di paternità il 75% dei genitori aventi diritto.
L'indennità media, in relazione al servizio svolto nell'esercito, è stata di 136 franchi al giorno, a fronte dei 113 franchi per il servizio civile e i 163 franchi per la protezione civile. Quella per la maternità è stata di 146 franchi e quella per l'altro genitore di 184 franchi in media.
Le entrate del regime IPG, interamente finanziato dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro nonché dal risultato degli investimenti, hanno raggiunto i 2,393 miliardi nel 2025.