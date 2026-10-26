Cosa sta per annunciare Migros?

Recentemente la "Sonntagszeitung" ha riportato che le dieci cooperative regionali potrebbero fondersi con la Federazione delle cooperative Migros (MGB) per formare un'unica entità. Stando all'articolo, con questa mossa la Migros intende semplificare le proprie complesse strutture dirigenziali. La Migros-Supermarkt AG dovrebbe rimanere come società operativa e in futuro sarà organizzata in sei regioni.

Sempre secondo l'articolo, la riorganizzazione potrebbe comportare la soppressione di circa 3'000 posti di lavoro. Il potenziale di risparmio è stimato tra i 300 e i 400 milioni di franchi all'anno. La fusione sarà però sottoposta al voto dei soci; in ciascuna delle dieci cooperative regionali sarebbe necessaria una maggioranza dei due terzi.