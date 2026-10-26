Cosa sta per annunciare Migros?
Il gruppo ha convocato una conferenza stampa con breve preavviso per questa mattina. L'azienda, secondo indiscrezioni, avrebbe in programma una riorganizzazione delle proprie cooperative con la possibile soppressione di circa 3000 posti di lavoro
ZURIGO - Secondo varie voci in casa Migros è prevista un'altra grande riorganizzazione. Il gruppo del commercio al dettaglio ha convocato con breve preavviso una «importante conferenza stampa» a Berna, senza specificare cosa verrà annunciato esattamente.
Diversi media hanno riportato che l'azienda avrebbe in programma una riorganizzazione radicale della propria struttura cooperativa.
Recentemente la "Sonntagszeitung" ha riportato che le dieci cooperative regionali potrebbero fondersi con la Federazione delle cooperative Migros (MGB) per formare un'unica entità. Stando all'articolo, con questa mossa la Migros intende semplificare le proprie complesse strutture dirigenziali. La Migros-Supermarkt AG dovrebbe rimanere come società operativa e in futuro sarà organizzata in sei regioni.
Sempre secondo l'articolo, la riorganizzazione potrebbe comportare la soppressione di circa 3'000 posti di lavoro. Il potenziale di risparmio è stimato tra i 300 e i 400 milioni di franchi all'anno. La fusione sarà però sottoposta al voto dei soci; in ciascuna delle dieci cooperative regionali sarebbe necessaria una maggioranza dei due terzi.
La conferenza stampa avrà inizio alle ore 10.45 e contemporaneamente verrà pubblicato un comunicato stampa, ha dichiarato una portavoce della Migros su richiesta.
Una profonda riorganizzazione già in atto
Dal 2024 il colosso del commercio al dettaglio è impegnato in una profonda riorganizzazione. Il gruppo si è separato da diverse catene di negozi specializzati e da altre attività, tra cui Melectronics, SportX, Micasa e Hotelplan. Il riorientamento ha comportato la soppressione di migliaia di posti di lavoro. Inoltre, a seguito delle ingenti perdite registrate con la catena di supermercati Tegut, Migros Zurigo si ritira dal mercato tedesco.