Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino

Le precipitazioni e le condizioni meteorologiche invernali hanno anticipato la chiusura di diverse strade che, negli anni normali, vengono sbarrate tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Per alcuni valichi non è stata indicata una data di riapertura. È il caso del San Gottardo, del San Bernardino, della Nufenen (Novena), del Grimsel e del Susten, chiusi per motivi di sicurezza, secondo le informazioni del TCS. Per altre strade alpine si tratta invece di interruzioni temporanee: la Furka, per esempio, risulta non percorribile solo fino a lunedì, salvo eventuali aggiornamenti delle autorità competenti.