Salari minimi e CCL, si andrà a votare

In futuro, stando a una decisione del parlamento dello scorso giugno, i salari minimi negoziati dalle parti sociali nei CCL di applicazione generale potranno prevalere anche sui salari minimi cantonali. I voti contrari sono stati espressi dai rappresentanti del PS, dei Verdi e del Centro. Le due grandi confederazioni sindacali Unione sindacale svizzera e Travailsuisse, il PS e i Verdi hanno raccolto negli ultimi tre mesi le firme contro il progetto.

Secondo il fronte contrario, che ha parlato di attacco a tutti i lavoratori con salari bassi, nei Cantoni e nelle Città in cui i salari minimi sono già stati approvati, ma non ancora introdotti, decine di migliaia di persone non potrebbero beneficiarne. Ciò colpirebbe soprattutto i lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione, delle pulizie, dei saloni di parrucchiere, del lavoro interinale, delle panetterie e delle macellerie.