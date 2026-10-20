Mamma da 8 mesi, la modella Sahara Ray stroncata dal Fentanyl
La 34enne, ricoverata d'urgenza venerdì, è spirata in ospedale a Los Angeles.
LOS ANGELES - Madre da otto mesi, si è spenta in ospedale a causa di un'overdose di Fentanyl. Si è conclusa tragicamente e precocemente la vita di Sahara Ray, modella e star social nota per aver frequentato il cantante Justin Bieber ormai una decina di anni fa.
La 34enne era stata ricoverata d'urgenza lo scorso venerdì a Los Angeles come riferito da diverse testate americane. Le sue condizioni erano risultate da subito critiche. Confermata la morte cerebrale, la famiglia ha poi deciso di cessare il supporto vitale artificiale.
Ray lottava da più di un decennio con la sindrome autoimmune Guillain-Barré che attacca il sistema nervoso del corpo, causando forti dolori e strascichi importanti. Aveva trascorso diversi periodi in sedia a rotelle.
A gennaio aveva dato alla luce la figlia Snow Ray e aveva raccontato l'esperienza della gravidanza e della maternità attraverso i suoi canali social.
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