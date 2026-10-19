La Corte Suprema conferma la revoca degli ordini di arresto per Puigdemont

MADRID - Il Tribunale Supremo spagnolo ha confermato la revoca definitiva degli ordini di arresto e detenzione in carcere per l'ex presidente catalano Carles Puigdemont e per gli ex consiglieri regionali Toni Comin e Lluis Puig. il magistrato Pablo Llarena, giudice istruttore del processo ai leader indipendentisti, protagonisti della stagione secessionista nel 2017 in Catalogna, ha respinto il ricorso presentato da Vox, applicando la dottrina stabilita di recente dalla Corte costituzionale sull'amnistia per il reato di malversazione di fondi pubblici.