Val d'Intelvi, sorpresi a preparare dosi di droga al parco giochi
Durante la perquisizione a casa di uno dei ragazzi sono stati trovati anche marijuana e hashish già suddivisi in dosi.
Durante la perquisizione a casa di uno dei ragazzi sono stati trovati anche marijuana e hashish già suddivisi in dosi.
COMO - Due giovani di 18 anni sono stati sorpresi dalla Guardia di finanza mentre preparavano dosi di droga in un parco giochi comunale della Val d'Intelvi, in provincia di Como. Uno dei due è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
Alla vista dei finanzieri della Compagnia di Menaggio, i ragazzi hanno tentato di nascondere la droga, gettandone una parte a terra. I militari hanno recuperato 4,1 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverse bustine utilizzate per confezionare le dosi.
Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione nell'abitazione di uno dei diciottenni, già noto ai militari. Nella sua camera da letto sono stati trovati circa 30 grammi di marijuana e otto dosi di hashish, del peso di circa un grammo ciascuna.
Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria.