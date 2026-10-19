Dopo i saccheggi, su Vinted scatta la «fiera delle occasioni»

PARIGI - «Vendo maglione rubato durante la manifestazione del 17 ottobre»: dopo i saccheggi dei negozi a Parigi e in altre città di Francia, il bottino inonda già Vinted, scrive il giornale Le Figaro, secondo cui sulla celebre piattaforma on-line e in altri siti di vendita su internet è già scattata una sorta di «fiera delle occasioni».