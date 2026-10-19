Dopo i saccheggi, su Vinted scatta la «fiera delle occasioni»
La piattaforma online si popola di annunci di oggetti presumibilmente sottratti durante le recenti razzie nei negozi francesi.
La piattaforma online si popola di annunci di oggetti presumibilmente sottratti durante le recenti razzie nei negozi francesi.
PARIGI - «Vendo maglione rubato durante la manifestazione del 17 ottobre»: dopo i saccheggi dei negozi a Parigi e in altre città di Francia, il bottino inonda già Vinted, scrive il giornale Le Figaro, secondo cui sulla celebre piattaforma on-line e in altri siti di vendita su internet è già scattata una sorta di «fiera delle occasioni».
Intanto, sui social, sono stati ripresi, tra indignazione e ironia, alcuni degli annunci pubblicati dopo le razzie. Una foto, ad esempio, mostra borse che traboccano di prodotti Sephora. «Non me ne intendo, vendo la borsa a 10 euro», spiega il venditore.
Altri annunci propongono lotti di rossetti nuovi, tutti identici, o una montagna di cosmetici. Si trovano persino carte collezionabili dei Pokémon che riportano ancora l'etichetta col prezzo del negozio.
Secondo il premier Sébastien Lecornu sono salite ad «almeno 3'000 le attività commerciali» che hanno subito danni o saccheggi durante il fine settimana in Francia, con perdite per centinaia di milioni di euro.