Abusi sessuali: 33 anni di carcere al leader della setta

Secondo l'accusa, Jeong avrebbe indotto le vittime a credere, attraverso un'opera di indottrinamento, di essere il «Messia», rendendole incapaci di opporsi agli abusi. La corte ha inoltre disposto l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo per 15 anni e il divieto, per dieci anni, di lavorare in strutture destinate a bambini, adolescenti e persone con disabilità.

Jeong sta già scontando una condanna definitiva a 17 anni di carcere, confermata dalla Corte Suprema nel gennaio 2025, per aver aggredito sessualmente una seguace di Hong Kong e molestato una donna australiana e una sudcoreana. Anche quei reati erano stati commessi dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel febbraio 2018, quando aveva terminato di scontare una precedente pena di dieci anni per aggressioni sessuali e molestie commesse tra il 2001 e il 2006. Era stato nuovamente incarcerato nell'ottobre 2022.