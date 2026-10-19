Maltempo in Spagna, due morti e 2'000 evacuati
Piogge torrenziali e gravi inondazioni colpiscono Valencia e Alicante. A Oliva evacuati sette campeggi, mentre a Pego sono caduti oltre 620 litri d'acqua per metro quadrato.
Forti piogge e gravi inondazioni stanno mettendo in ginocchio la costa mediterranea della Spagna. Nelle province di Valencia e Alicante, numerose strade, abitazioni e campeggi sono finiti sott'acqua. Diverse persone sono rimaste intrappolate negli edifici allagati e alcune si sono rifugiate sui tetti in attesa dei soccorsi, come riferisce l'emittente pubblica RTVE. Le autorità hanno predisposto operazioni di salvataggio dall'alto e il governo regionale ha dichiarato il secondo livello più alto di emergenza.
La situazione più critica si registra a Oliva, località costiera situata circa 70 chilometri a sud di Valencia. Secondo la sindaca Yolanda Pastor, circa 2'000 persone sono state evacuate da sette campeggi. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare persone intrappolate negli edifici, ma l'emergenza è tutt'altro che conclusa. «Molte persone sono però ancora intrappolate nelle loro case dalle masse d'acqua», ha dichiarato la sindaca all'emittente Antena 3. Alcuni residenti hanno cercato riparo sui tetti delle abitazioni.
Le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali. Secondo il servizio meteorologico spagnolo Aemet, a Oliva sono caduti oltre 530 litri di pioggia per metro quadrato nell'arco di 24 ore. Ancora più impressionante il dato registrato a Pego, nella provincia di Alicante, dove sono stati superati i 620 litri per metro quadrato. Le aree maggiormente colpite sono quelle costiere di La Safor, nella provincia di Valencia, e Marina Alta, in quella di Alicante. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere, per quanto possibile, nelle proprie abitazioni. In oltre 40 comuni delle due province le lezioni sono state sospese.
Situazione più tranquilla, invece, alle Baleari. Nonostante l'allerta rossa, il livello massimo, dichiarata per la notte a Maiorca, i soccorritori hanno segnalato soltanto tre piccoli incidenti: due alberi abbattuti e un pericolo di crollo successivamente risolto. Complessivamente, nell'arcipelago sono stati registrati 16 interventi, di cui undici a Ibiza e due a Formentera. In via precauzionale, le lezioni di lunedì erano state cancellate su tutte le isole.
Il maltempo è legato alla depressione «Adam», che già durante il fine settimana aveva provocato precipitazioni estreme e causato due vittime sulla terraferma spagnola. Una donna ha perso la vita a Sagunto, nella provincia di Valencia, mentre un'altra è morta a Cabrera de Mar, in Catalogna. Secondo le previsioni, nel corso di lunedì le piogge dovrebbero gradualmente attenuarsi nelle province di Valencia e Alicante e sulle Baleari, spostandosi progressivamente verso la Catalogna.