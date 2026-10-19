Maltempo in Spagna, due morti e 2'000 evacuati

Le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali. Secondo il servizio meteorologico spagnolo Aemet, a Oliva sono caduti oltre 530 litri di pioggia per metro quadrato nell'arco di 24 ore. Ancora più impressionante il dato registrato a Pego, nella provincia di Alicante, dove sono stati superati i 620 litri per metro quadrato. Le aree maggiormente colpite sono quelle costiere di La Safor, nella provincia di Valencia, e Marina Alta, in quella di Alicante. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere, per quanto possibile, nelle proprie abitazioni. In oltre 40 comuni delle due province le lezioni sono state sospese.

Situazione più tranquilla, invece, alle Baleari. Nonostante l'allerta rossa, il livello massimo, dichiarata per la notte a Maiorca, i soccorritori hanno segnalato soltanto tre piccoli incidenti: due alberi abbattuti e un pericolo di crollo successivamente risolto. Complessivamente, nell'arcipelago sono stati registrati 16 interventi, di cui undici a Ibiza e due a Formentera. In via precauzionale, le lezioni di lunedì erano state cancellate su tutte le isole.