Il Ticino è il Cantone più anziano. Ma l'età spiega solo metà dei suoi costi sanitari

Quando si parla di premi di cassa malati, in Ticino l'argomento torna puntuale: siamo un Cantone di anziani, e gli anziani costano. È vero. A fine 2025 il 24,3% della popolazione residente aveva 65 anni o più, contro il 19,8% della media svizzera. Gli ultraottantenni erano 29'463, l'8,2% dei residenti: è la quota più alta del Paese, davanti a Basilea Campagna (7,6%). L'età mediana dei ticinesi è di 48,4 anni, contro 43,1 a livello nazionale: metà della popolazione ha più di 48 anni.



È altrettanto vero che con l'età la spesa sanitaria cresce in modo marcato. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel 2024 un assicurato tra 26 e 40 anni è costato in media all'assicurazione di base circa 2'760 franchi. Tra 66 e 75 anni si sale a 8'540 franchi, tra 76 e 85 a 12'620, oltre gli 86 anni a 18'650. Gli over 65 sono meno di un quinto degli assicurati, ma generano quasi metà della spesa.



Per capire quanto pesi davvero l'età abbiamo fatto un esercizio semplice. Abbiamo applicato a ogni Cantone il costo medio svizzero per fascia d'età, come se in tutta la Svizzera un sessantenne o un ottantenne costassero esattamente lo stesso. In questo modo si ottiene il costo che ogni Cantone avrebbe solo per effetto della sua struttura demografica. Il confronto con i costi effettivi dice quanto della differenza resta da spiegare con altri fattori.