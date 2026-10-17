Miss Mamma Ticino 2026: la finale si avvicina, tra bellezza ed emozioni
Una finalissima tra emozioni, storie che toccano il cuore e una special guest pronta a sorprendere con “Un’altra vita”
Una finalissima tra emozioni, storie che toccano il cuore e una special guest pronta a sorprendere con “Un’altra vita”
LUGANO - Sabato 14 novembre, dalle 20.30, l’Hotel De La Paix di Lugano ospiterà la finalissima della nona edizione di Miss Mamma Ticino, presentata da FRAMESI Professional Hair Fashion. Una serata dedicata alla bellezza, all’eleganza e alle emozioni, ma anche a un impegno che va oltre il palcoscenico: mantenere alta l’attenzione sulla violenza domestica e sostenere le donne che ne sono vittime.
L’evento sostiene l’Associazione Mai Più Sola, impegnata al fianco delle donne che vivono situazioni di violenza. Durante la serata sono previsti momenti di sensibilizzazione su un problema che continua a rappresentare una dolorosa emergenza sociale, anche in Ticino. Luana Riva contribuirà ad approfondire il fenomeno, sottolineando l’importanza dell’ascolto, della consapevolezza e del sostegno a chi ha bisogno di aiuto.
Tra le special guest spicca Lidia Laudani, autrice del romanzo "Un’altra vita". Sul palco porterà una testimonianza artistica e culturale dedicata alla prevenzione delle relazioni tossiche, al rispetto e al diritto di ricominciare. Per l’occasione proporrà un’esibizione particolarmente toccante insieme a un attore professionista.
Il suo impegno nasce dalla convinzione che la prevenzione debba iniziare prima che una relazione diventi una gabbia. Negli incontri con le scuole, Lidia promuove il dialogo con i giovani, aiutandoli a riconoscere i segnali di un rapporto malsano e a capire che l’amore non deve mai trasformarsi in controllo, paura o rinuncia alla propria identità.
Accanto alla scrittura, porta avanti progetti gratuiti di teatro e recitazione, pensati per offrire occasioni di espressione, inclusione e crescita personale. Il teatro diventa così uno spazio dove trovare la propria voce, condividere esperienze e scoprire nuove possibilità, indipendentemente dalle disponibilità economiche.
Il messaggio di "Un’altra vita" è chiaro: chiedere aiuto non è una debolezza e ricominciare è possibile. Anche una sola storia può aiutare a riconoscere una relazione sbagliata, incoraggiare una richiesta di aiuto e accendere una nuova speranza.
Miss Mamma Ticino unisce così spettacolo e responsabilità sociale, mantenendo i riflettori puntati su una realtà che non può essere ignorata. Perché la bellezza più autentica è anche quella che sa dare voce a chi non viene ascoltato.
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