La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»

Accostare il termine povertà alla Svizzera appare come un ossimoro?

«Anche nella ricca Svizzera la povertà è una realtà. L'8.1% della popolazione, cioè 708’000 persone, vive sotto la soglia di povertà. Tra i bambini e gli adolescenti sotto i 18 anni, il tasso di povertà è del 6.4%. Tuttavia, questi numeri non mostrano l'intera situazione. Molte persone vivono appena al di sopra della soglia di povertà. Una spesa imprevista, una malattia o la perdita del lavoro possono essere sufficienti per creare gravi difficoltà economiche. Per questo motivo è importante considerare non solo le persone ufficialmente povere, ma anche le molte famiglie che vivono con poche risorse e una costante incertezza economica. Tra queste, numerose famiglie con bambini. Si pensi che in Svizzera circa una persona su sei è a rischio di povertà e tra i bambini e gli adolescenti la situazione è ancora più preoccupante. Più di un bambino su cinque vive in una famiglia che si trova in una situazione economica fragile: si tratta di 323'000 bambini e adolescenti.

Quali sono i principali meccanismi attraverso cui la povertà si trasmette da una generazione all’altra? Pesano maggiormente il livello d’istruzione, le opportunità professionali, l’ambiente familiare o altro?

«È importante ricordare che non esiste una sola esperienza della povertà. Ogni famiglia e ogni bambino vivono questa situazione in modo diverso. L'accesso a diversi servizi - istruzione, sanità, mobilità, ecc. - è limitato per i bambini in condizioni di povertà, poiché le condizioni strutturali ed economiche lo limitano. La scuola, in generale, occupa un posto molto importante nella vita dei bambini e molti genitori attribuiscono grande valore all'istruzione. Tuttavia, a causa delle risorse limitate e della mancanza di tempo, le famiglie in condizioni di povertà possono spesso offrire meno sostegno scolastico ai propri figli. Inoltre, le opportunità educative non dipendono solo dalla scuola. Anche le attività sportive, culturali e ricreative contribuiscono allo sviluppo dei bambini. Tuttavia, queste esperienze non sono accessibili a tutti nello stesso modo. Molti genitori si impegnano molto per offrire ai figli momenti positivi nel tempo libero e durante le vacanze. Esistono però anche bambini che partecipano meno ad attività sportive o culturali oppure trascorrono i fine settimana in modo più monotono. Per esempio, alcuni ragazzi raccontano che il costo dei trasporti pubblici limita le loro possibilità di incontrare amici o di partecipare ad attività nel tempo libero. Di conseguenza, le differenze economiche non influenzano soltanto il tempo libero, ma anche le opportunità educative e le relazioni sociali. In alcuni casi possono portare a sentimenti di esclusione e di isolamento. La povertà lavorativa quindi non limita soltanto le risorse materiali, ma può influenzare anche l'integrazione sociale, il benessere e le opportunità di sviluppo dei bambini».