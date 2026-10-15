«No all'ampliamento dell'A2 tra Mendrisio e Melano»: l'ATA si oppone al progetto

MENDRISIO - L'ATA (Associazione traffico e ambiente), sezione Ticino, si oppone al progetto di ampliamento dell'autostrada A2 tra Mendrisio e Melano, che prevede, tra gli altri interventi, l'allargamento del viadotto Lenaccio e la realizzazione di pareti foniche. L'associazione ha trasmesso la propria opposizione al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), contestando in particolare le valutazioni sull'impatto fonico e le conseguenze dell'aumento della capacità autostradale.