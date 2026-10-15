Parco fluviale Saleggi-Boschetti, al via i lavori

BELLINZONA - Cinque anni di lavori e un investimento di oltre 50 milioni di franchi per rendere più sicuro e naturale il corso del fiume Ticino. È stato inaugurato oggi, giovedì 15 ottobre, il cantiere del comparto Boschetti, tra Gudo e Sementina, nell'ambito del progetto del Parco fluviale Saleggi-Boschetti.