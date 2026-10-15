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Aperte le iscrizioni agli esami per ottenere la licenza di scuola media come privatisti

Le prove si svolgeranno a Bellinzona nel giugno 2027 e sono riservate a candidati residenti che soddisfano specifici requisiti.
Aperte le iscrizioni agli esami per ottenere la licenza di scuola media come privatisti
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di Redazione
Aperte le iscrizioni agli esami per ottenere la licenza di scuola media come privatisti
Le prove si svolgeranno a Bellinzona nel giugno 2027 e sono riservate a candidati residenti che soddisfano specifici requisiti.

BELLINZONA - Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), tramite la Sezione dell’insegnamento medio della Divisione della scuola, rende noto che sono aperte le iscrizioni per sostenere gli esami per ottenere la licenza di scuola media come privatisti. Questi si terranno da giovedì 17 giugno a venerdì 25 giugno 2027 presso la scuola media di Bellinzona 2.

Il bando d’iscrizione è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale di mercoledì 14 ottobre 2026 e il termine d’iscrizione è stato fissato a venerdì 29 gennaio 2027.  

Sulla base di quanto previsto dalla Legge sulla scuola media e il rispettivo Regolamento, agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati e le candidate, residenti nel Cantone, che non sono in possesso di alcun tipo di licenza di scuola media rilasciata in Ticino, che si trovano almeno nel quindicesimo anno di età e che non hanno frequentato la scuola media in Ticino nell’anno scolastico 2026-27; per chi avesse frequentato la scuola media nel 2025-26 è possibile essere ammessi previa autorizzazione della Sezione.    

Per ottenere i formulari d’iscrizione si prega di rivolgersi alla Sezione dell’insegnamento medio, Palazzo Patria, Viale Portone 12 - 6501 Bellinzona - tel. 091 814 18 21

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