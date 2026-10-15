Aperte le iscrizioni agli esami per ottenere la licenza di scuola media come privatisti

Sulla base di quanto previsto dalla Legge sulla scuola media e il rispettivo Regolamento, agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati e le candidate, residenti nel Cantone, che non sono in possesso di alcun tipo di licenza di scuola media rilasciata in Ticino, che si trovano almeno nel quindicesimo anno di età e che non hanno frequentato la scuola media in Ticino nell’anno scolastico 2026-27; per chi avesse frequentato la scuola media nel 2025-26 è possibile essere ammessi previa autorizzazione della Sezione.

Per ottenere i formulari d’iscrizione si prega di rivolgersi alla Sezione dell’insegnamento medio, Palazzo Patria, Viale Portone 12 - 6501 Bellinzona - tel. 091 814 18 21