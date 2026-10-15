Degrado in via Odescalchi, il Municipio: «I controlli ci sono». E spuntano segnalazioni e multe

La consigliera comunale aveva denunciato una situazione di degrado che, nonostante gli interventi degli scorsi anni, continuerebbe a pesare sui residenti. Schiamazzi, persone che urinano contro i muri e nei parcheggi, occupazione abusiva di posteggi privati e comportamenti aggressivi da parte di alcuni frequentatori dei locali notturni. Una situazione segnalata anche dalla Commissione di quartiere che aveva spinto Caselli Verga a chiedere maggiori controlli, sanzioni e provvedimenti concreti.