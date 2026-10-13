La fine del Sistema Solare potrebbe essere più rapida del previsto

Se il Sole espellerà i suoi strati esterni con esplosioni violente, l'esito sarà quasi sicuramente nefasto: il 96% degli scenari mostra un'instabilità fatale entro tre miliardi di anni dalla trasformazione in nana bianca, e il 40% ottiene questo risultato ancora prima di tale evento. Alcune simulazioni, ad esempio, hanno portato all'espulsione di diversi pianeti dal Sistema Solare, mentre altri hanno visto Urano e Nettuno scambiarsi le orbite.