Piazza della Loggia: «Nessun pericolo di fuga», no all'arresto per Toffaloni

BRESCIA - La Corte d'appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga dell'uomo che ha impugnato in Cassazione la condanna.