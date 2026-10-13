ITALIA
Il Papa è in ospedale, sarà operato nel pomeriggio
L'intervento sarà eseguito dall'équipe di chirurgia toracica del Professor Margaritora, con aggiornamenti attesi in serata.
IMAGO / Catholicpressphoto
Fonte Ats Ans
Il Papa è in ospedale, sarà operato nel pomeriggio
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Il Papa è in ospedale, sarà operato nel pomeriggio
L'intervento sarà eseguito dall'équipe di chirurgia toracica del Professor Margaritora, con aggiornamenti attesi in serata.
Il Papa è in ospedale, sarà operato nel pomeriggio
L'intervento sarà eseguito dall'équipe di chirurgia toracica del Professor Margaritora, con aggiornamenti attesi in serata.
CITTÀ DEL VATICANO - «Come annunciato, Papa Leone XIV si è recato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero. Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone dall'équipe medica di chirurgia toracica guidata dal Professor Stefano Margaritora».
Lo riferisce la sala stampa vaticana spiegando che «ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi».
Poco dopo le 13.00 il Papa è arrivato al Gemelli in auto ed è sceso a piedi da solo sul piazzale dove è stato accolto dai vertici dell'ospedale. Con lui c'era il medico curante, Luigi Carbone.
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