Accoltellamento in un supermercato: diversi feriti

INCHEON - Diverse persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto in un supermercato della città sudcoreana di Incheon. Secondo quanto riferito dal quotidiano sudcoreano Chosun, l'episodio è avvenuto nel punto vendita Homeplus del quartiere di Guwol. Le prime informazioni parlano di diversi feriti, con il bilancio stimato tra sei e otto persone.