COREA DEL SUD
Accoltellamento in un supermercato: diversi feriti
Un uomo ─ presunto autore dell'aggressione ─ è stato arrestato
Depositphotos (4kclips)
Fonte Ats Ans
Accoltellamento in un supermercato: diversi feriti
Un uomo ─ presunto autore dell'aggressione ─ è stato arrestato
INCHEON - Diverse persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto in un supermercato della città sudcoreana di Incheon. Secondo quanto riferito dal quotidiano sudcoreano Chosun, l'episodio è avvenuto nel punto vendita Homeplus del quartiere di Guwol. Le prime informazioni parlano di diversi feriti, con il bilancio stimato tra sei e otto persone.
La polizia ha fermato un uomo sospettato di aver compiuto l'aggressione e sta indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
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