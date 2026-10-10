Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video

Granit Xhaka affronta chi lo ha insultato

Xhaka non lascia correre le offese e affronta il provocatore in un acceso battibecco. La moglie Leonita cerca di calmare gli animi e di allontanare il marito. Alla fine, il capitano della Nazionale prosegue per la sua strada, non prima di aver stretto cordialmente la mano a un passante. Per il momento, Xhaka non ha commentato l'episodio né risposto ad altre domande sulla vicenda del falso certificato Covid. L'unica eccezione è una dichiarazione sulla condanna arrivata due giorni fa.